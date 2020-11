Pepe, o Canhão da Vila Reprodução/Instagram

São Paulo - O ex-atacante do Santos e da Seleção, Pepe, está curado da Covid-19. Conhecido como "Canhão da Vila", o ídolo santista tem 85 anos. O anúncio da recuperação foi feito pela família através das redes sociais nesta segunda-feira.

"É verdade! Não é fake news! Nosso pai venceu a Covid 19! Aos 85 anos, nosso campeão! Obrigada a todos pelas orações e torcida! Vocês foram fundamentais!", escreveram Pepinho, Clô, Gisa e Rafael Macia, filhos de Pepe.

O ex-companheiro de Pelé apresentou melhora nos últimos dias e pôde deixar a Unidade Semi-Intensiva do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, nesta segunda. Pepe ainda está internado, mas já deu ínicio à fisioterapia no quarto, sem ajuda do respirador. A expectativa é de alta nos próximos dias.

"Meu pai realmente teve Covid-19. O Hospital Beneficência Portuguesa falou que os exames feitos em Santos deram falso negativo, mas que os traços nas tomografias eram de Covid-19. Ele realmente venceu a Covid-19, porque agora não tem mais nada, só as sequelas que ficaram para corrigir, como essa parte da tosse" disse Gisa, uma das filhas de Pepe, ao portal "ge.com".