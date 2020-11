Rede Globo Divulgação

Por Lance

Publicado 16/11/2020 20:29 | Atualizado 16/11/2020 20:29

Rio - A Globo não entrou em acordo para transmitir o jogo entre Uruguai x Brasil, na noite desta terça-feira, às 20h (de Brasília), pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. No horário da partida, a emissora seguirá com sua programação normal com "Haja Coração", "Jornal Nacional" e "A Força do Querer". Já no SporTV, será exibido um VT de Flamengo x Atlético-GO.



Sem o acordo entre a Globo e a Mediapro, empresa espanhola detentora dos direitos de transmissão de oito seleções nas Eliminatórias, a partida do Brasil corre risco de não ter transmissão na televisão aberta. Já o EI Plus transmite o jogo com exclusividade por streaming.



Mesmo sem o jogo, no entanto, a Globo vai repetir o esquema que fez no mês passado com a transmissão de Peru x Brasil, de acordo com o UOL Esporte. A emissora solicitará os melhores momentos para a Mediapro, como manda a lei atual, e os repórteres fecharão VTs sobre o jogo para os telejornais da Globo e SporTV, assim como realizarão entradas ao vivo.