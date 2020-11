Luto Reprodução

Por IG - Esporte

Publicado 17/11/2020 17:54 | Atualizado 17/11/2020 19:30

A atacante Elaine Fernanda Bastian de Goes, conhecida como Fernandona, foi morta a tiros na noite desta segunda-feira, na Vila Verde, Cidade Industrial de Curitiba, capital do Paraná.



Considerada uma das maiores artilheiras do Brasil e um dos destaques do Futebol de 7, ela havia, no último dia 5 de novembro, sido convocada pela seleção brasileira para disputar a Copa América, que será realizada na cidade de Porto Alegre. Atualmente, ela vestia a camisa do União Ribeirão, atual campeão paranaense e da Liga das Américas, maior competição de clubes do continente.

Fernandona Reprodução

De acordo com informações de testemunhas, a jogadora foi alvejada no momento que saía de um mercado que era proprietária. Os tiros atingiram a região da face, o crânio, o tórax e membros inferiores.

No momento do ocorrido, ela estava acompanhada da esposa e, mesmo ferida, ainda tentou fugir. Uma ambulância foi acionada, mas quando chegou ao local a jovem já estava sem vida.

O autor dos disparo fugiu em seguida. Ainda não há informações sobre a identificação dos suspeitos e a motivação do crime. Testemunhas alegam que a vítima teria discutido com um homem que, na sequência, sacou uma arma, e atirou pelo menos cinco vezes.

A esposa da jogadora não soube explicar a motivação para o homicídio e relatou não conhecer o autor dos disparos. Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados e investigarão o crime com ajuda de câmeras do circuito de monitoramento do mercado.