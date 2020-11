Felipe Melo dando uma chave de braço em Léo Matos Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 13:02 | Atualizado 17/11/2020 13:04

São Paulo - O polêmico Felipe Melo vai ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agressão, após aplicar chave de braço em Léo Matos, do Vasco, na vitória do Alviverde por 1 x 0 no Brasileirão. A informação é do portal "uol".

Em entrevista ao site "ge.com", o procurador-geral do tribunal, Ronaldo Piacente, afirmou que Felipe Melo entrará na pauta ainda nesta semana.

A base da denúncia são as imagens de transmissão, tendo em vista que, durante o jogo, o árbitro da partida, Anderson Daronco, apenas advertiu verbalmente o atleta.

Felipe Melo será enquadrado no artigo 254-A, que tem como punição uma suspensão de quatro a 12 partidas, caso seja condenado. Ainda não há previsão de data para o julgamento.

O capitão palmeirense, já está, atualmente, afastado por lesão. A fratura no tornozelo, que ocorreu justamente na partida contra o Vasco, vai deixar o jogador longe dos gramados por pelo menos três meses.