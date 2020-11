Edson Cariús em ação pelo Al Jabalain, da Arábia Saudita Divulgação

Rio - Contratado após se destacar pelo Fortaleza, o atacante Edson Cariús marcou o seu primeiro gol com a camisa do Al Jabalain, da Arábia Saudita, nesta terça-feira. O jogador deixou a sua marca na vitória por 3 a 1 contra o Al Taee, em jogo válido pela Segunda Divisão do futebol saudita.



"Estou muito feliz em poder marcar o meu primeiro gol pelo Al Jabalain, e poder ajudar a minha equipe a sair com a vitória. Pra mim foi muito especial esse primeiro gol aqui na Arábia. O gol é ainda mais importante por ser em um clássico. Gratidão a Deus resume toda minha felicidade", comemorou.



Edson Cariús deixou o Fortaleza como um dos principais artilheiros da equipe no ano. Além dos bons números pelo Leão, o atacante é o maior artilheiro da última década no futebol Cearense. A equipe do brasileiro ocupa a terceira posição, com dez pontos conquistados em quatro jogos. Cariús espera marcar muitos gols e ajudar a levar a sua equipe a primeira divisão.



"A expectativa é a melhor possível. Espero que seja uma temporada de muitos gols e sucesso. Espero que no final da temporada a gente possa conquistar o nosso maior objetivo que é levar o Al Jabalain para a primeira divisão do futebol saudita", completou.