João Félix pode parar no PSG na próxima temporada Reprodução/Instagram

Por MH

Já de olho em uma possível saída do atacante Mbappé, que voltou a entrar no radar de grandes potências da Europa, o Paris Saint-Germain, da França, prepara uma oferta pelo português João Félix, do Atlético de Madrid, da Espanha. O jogador foi comprado em 2019 junto ao Benfica, de Portugal, por 126 milhões de euros, algo em torno dos R$ 543 milhões na cotação da época.

O contrato de João Félix com o clube espanhol tem duração até 2023. Por isso, se o PSG quiser mesmo ter o lusitano ao lado de Neymar, vai ter que desembolsar 350 milhões de euros, aproximadamente R$ 2,2 bi, na cotação atual.

Desde quando chegou ao Atlético de Madrid, João Félix já marcou 16 gols em 46 partidas, além de ser responsável por seis assistências.