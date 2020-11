Vince Reffet faleceu com apenas 36 anos Reprodução/Instagram

Por MH

Famoso na internet e no mundo do esportes radicais, o francês Vince Reffet, de 36 anos, sofreu um acidente morreu nesta terça-feira durante um treinamento em Dubai, nos Emirados Árabes. O atleta era conhecido como 'homem voador' e, em 2017, ganhou notoriedade ao entrar em um avião em pleno voo e por ter saltado da mais alta torre do mundo, a Burj Khalifa (828 m) em Dubai. Ele também conseguiu voar ao lado do esquadrão militar acrobático Patrulha da França em 2016.

"Com uma tristeza inimaginável anunciamos a morte do piloto Jetman, Vincent Reffet, que faleceu nesta manhã, 17 de novembro, durante em treinamento em Dubai", declarou à AFP o porta-voz da empresa Jetman Dubai, Abdalá ben Habtour.

Vince viralizarou no início do ano, com um vídeo que o mostra decolando do solo e voando até 1.800 metros de altitude. O francês usou uma asa de fibra de carbono e foi impulsionado por quatro mini motores a jato. Controlado pelo corpo humano, o equipamento permite que se alcance velocidades de 400 quilômetros por hora e mudar a direção do voo.