Richarlison levou a defesa do Uruguai à loucura Raul MARTINEZ/AFP

Por MH

Publicado 17/11/2020 22:25 | Atualizado 18/11/2020 03:30

Ederson - levou bolas no travessão, mas se mostrou firme quando necessário. Nota 6



Danilo - melhorou durante a partida, com boas intervenções e levando a melhor pelo alto. Nota 6,5



Marquinhos - seguro e sempre consciente. Nota 6,5



Thiago Silva - manteve o nível do sistema defensivo. Cavani não teve vida fácil. Nota 6,5



Renan Lodi - cruzamento preciso para o segundo gol do Brasil, o de Richarlison. Nota 6,5



Douglas Luiz - fechou os espaços, apareceu para facilitar a saída de bola e desafogou o meio. Nota 6,5

Bruno Guimarães - Entrou no fim: sem nota



Arthur - além de abrir o caminho para a vitória — ele fez seu primeiro gol com a camisa da Seleção —, o jogador da Juventus, da Itália, teve mais presença na frente. Nota 7



Everton Ribeiro - bem na etapa inicial, quando caiu pelo lado direito. Cansou no segundo tempo. Nota 6,5

Lucas Paquetá - entrou nos acréscimos e teve tempo de fazer duas lambanças: sem nota



Gabriel Jesus - criou algumas chances, mas se perdeu em vários momentos. Caiu de rendimento na etapa complementar. Nota 6



Roberto Firmino - teve poucas oportunidades para finalizar, uma vez que jogou como autêntico camisa 9. Nota 6



Richarlison - longe de ser espetacular, mas correu o tempo todo, abriu espaços e ainda sofreu a falta que resultou na expulsão de Cavani. Marcou seu nono gol em 23 jogos pelo Brasil. Nota 7,5

Everton Cebolinha - esperava-se mais do ex-jogador do Grêmio, que entrou na partida pelo lado direito. Pouco rendeu por ali. Nota 5