Por O Dia

Publicado 18/11/2020 13:32 | Atualizado 18/11/2020 13:32

Uruguai - Um dia após a derrota para a seleção brasileira por 2 a 0, a seleção uruguaia ainda apresentou mais uma notícia ruim para os seus torcedores. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) confirmou que dois jogadores da seleção e cinco membros da delegação testaram positivo para a Covid-19.

Os atletas são os atacantes Diego Rossi e Alexis Rolín, que estavam no banco na partida contra o Brasil realizada na última terça-feira. Além disso, testaram positivo o médico Alberto Pan; o preparador físico assistente Jorge Rey; o cinesiologia Richard López; Emiliano Aguirre, da AUF TV, e Víctor Britez, do departamento de vestuário.

De acordo com a entidade uruguaia, todos os citados passam bem e já foram submetidos às medidas sanitárias necessárias. Antes de encarar o Brasil, a Celeste já havia comunicado três desfalques no time principal por conta da Covid-19: Matías Viña, Luís Suárez e Rodrigo Muñoz. Além disso, outro funcionário, Matías Faral, também foi diagnosticado com a doença na última segunda-feira.