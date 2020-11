Ídolo do futebol inglês, Beckham se aposentou em 2013 com a camisa do Paris Saint-Germain, da França Divulgação/EA Sports

Publicado 18/11/2020 16:57

Vancouver - Aposentado desde 2013, o inglês David Beckham está de volta, mas apenas nos gramados virtuais do game FIFA 21. A EA Sports anunciou, nesta quarta-feira, em Vancouver, no Canadá, o reforço do novo Icon (Ícone), amém do FIFA 21 Beckham Edition, edição standard do jogo eletrônico.

Embora não tenha revelado as notas das cartas do ex-capitão do English Team, a EA Sports confirmou o card especial será distribuído gratuitamente no modo Ultimate Team. No entanto, apenas para gamers que jogarem entre os dias 15 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021.

Com 86 de avaliação geral (overall), o card é inegociável e será referente à estreia de Beckham com a camisa 23 do Real Madrid, da Espanha, na temporada 2003/2004. Os gamers das plataformas PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC (Origin e Steam) terão direito à carta especial do astro inglês.

Não é a primeira vez que Beckham estrela a a capa de uma edição de FIFA. Para os jogadores de videogame mais velhos, o ex-apoiador foi garoto-propaganda do FIFA 98 Road To The World Cup na versão inglesa. Na época, ele brilhava com a camisa 7 do Manchester United, da Inglaterra.