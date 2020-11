Willian, atacante do Arsenal Divulgação

18/11/2020

Inglaterra - O brasileiro Willian está sendo investigado pelo Arsenal por ter feito uma viagem a Dubai durante o período de Data Fifa. Segundo o jornal "The Telegraph", o clube quer saber o motivo da ida do atleta aos Emirados Árabes, já que as viagens no Reino Unido estão restritas por conta da pandemia.

Willian foi visto em uma churrascaria de Dubai na companhia do famoso chefe Salt Bae. O registro foi compartilhado pelo profissional em suas redes sociais.

Agora, o brasileiro será submetido a testes para o coronavírus. Ele só poderá retornar aos treinos da equipe inglesa caso não seja diagnosticado com a Covid-19.

Recentemente, os casos de coronavírus entre jogadores na Inglaterra voltaram a subir. Nos últimos dias, Mohamed Salah foi testou positivo para a doença.