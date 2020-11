Felipe Neto Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:25 | Atualizado 19/11/2020 09:26

Rio - A derrota para o São Paulo, no Morumbi, ainda contou com um lance impressionante envolvendo um jogador do Flamengo. Quando a partida estava 2 a 0 para os donos da casa, Vitinho isolou uma penalidade. O youtuber Felipe Neto, torcedor do Botafogo, ironizou o lance com um post no Twitter.

"VITINHO BOTAFOGUENSE SEMPRE SOUBE”, escreveu Felipe Neto. O São Paulo ainda fez mais um gol e selou a sua classificação para as semifinais da Copa do Brasil com a vitória por 3 a 0.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



Felipe Neto fez menção ao fato de Vitinho ter iniciado a sua carreira pelo Botafogo. O jogador, de 27 anos, foi revelado pelo Botafogo em 2011 e deixou o clube carioca dois anos depois ao ser vendido ao CSKA.

Felipe Neto fez menção ao fato de Vitinho ter iniciado a sua carreira pelo Botafogo. O jogador, de 27 anos, foi revelado pelo Botafogo em 2011 e deixou o clube carioca dois anos depois ao ser vendido ao CSKA.

Antes de chegar ao Flamengo em 2018, o jogador teve uma passagem pelo Internacional. Comprado por cerca de 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 44 milhões na época), Vitinho nunca conseguiu se firmar como titular, nem cair nas graças da torcida rubro-negra.