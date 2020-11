Guardiola AFP

Publicado 19/11/2020 10:07

Rio - O treinador Josep Guardiola, de 49 anos, irá permanecer no Manchester City até 2023. O clube inglês e o técnico catalão finalizaram o acordo e renovaram o vínculo de contrato. Caso permaneça realmente na equipe inglesa até o fim do vínculo, Guardiola ficará sete anos no comando do City.

"Desde que cheguei ao Manchester City, sinto-me muito bem-vindo, tanto no clube como na própria cidade - dos jogadores, da equipe, dos torcedores, dos moradores de Manchester e o presidente e proprietário. Desde então, conquistamos muito juntos, marcamos gols, ganhamos jogos e troféus, e estamos todos muito orgulhosos desse sucesso", disse o treinador.

Sob o comando de Pep Guardiola, o Manchester City venceu 181 das 245 partidas que disputou. Ao todo, o espanhol conquistou na equipe inglesa oito títulos. Os mais importantes foram os Campeonatos Ingleses de 2017-2018 e 2018-2019.