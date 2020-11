Najila Trindade Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 13:30

Rio - Um ano após acusar Neymar de estupro, Najila Trindade foi absolvida do crime de fraude processual no último dia 17. Após o arquivamento do "Caso Neymar", a modela foi denunciada pelo Ministério Público acusada de ter atrapalhado as investigações da polícia. A investigação foi para concluir se ela havia dificultado o acesso a possíveis provas e forjado um arrombamento no apartamento onde morava na Zona Sul de São Paulo.

Durante as investigações do caso, Najila havia dito que seu apartamento havia sido arrombado e o tablet, que teria as imagens que ajudariam a concluir a investigação contra Neymar, levado. Estivens Alves, ex-marido da modelo, fez imagens da suposta invasão e acabou sendo denunciado pela promotoria pelo mesmo crime.



A Justiça resolveu absolver os dois. O portal "UOL" teve acesso a decisão: "Não seria razoável supor que o acusado, com intuito de adulterar o local de um delito, filmasse o próprio crime que cometia, o que indica que de fato foi ao local apenas para pegar pertences da acusada Najila, que naquele momento não poderia permanecer em sua residência", diz um trecho da sentença.