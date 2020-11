Botafogo e Vasco Vitor Silva/botafogo

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 10:58

Rio - A vitória do Athletico-PR sobre o Atlético-MG, no Mineirão, não foi nada boa para Botafogo e Vasco na luta contra o rebaixamento. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de queda das duas equipes acabou aumentando com esse resultado, que foi válido por um jogo atrasado da 6ª rodada do Brasileiro.

Com a vitória do Furacão, o Vasco viu seu risco subir de 23% para 26%, enquanto o Botafogo viu suas possibilidades de degola aumentarem de 61% para 64%. Vale lembrar que o Cruzmaltino tem dois jogos a menos no Brasileiro e o Glorioso uma partida a menos.

A vitória sobre o Atlético-MG, fez o Furacão pular para os 25 pontos e assumir a décima colocação na tabela. O risco de rebaixamento do clube paranaense é no momento de 22%.