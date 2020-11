Rio - 15/07/2020 - FINAL CAMPEONATO CARIOCA - Flamengo X Fluminense no Maracana. TACA DO CAMPEAO CARIOCA 2020 e a bola do jogo. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Publicado 19/11/2020 16:43

Rio - O SBT demonstrou interesse em transmitir o Campeonato Carioca de 2021. Até o momento, a emissora monitora para conseguir os direitos do Estadual no ano que vem, previsto para fevereiro. A tendência é esperar janeiro, para assim, começar as negociações. As informações são do "Uol".

Ainda de acordo com o site, a emissora está esperando o desenrolar de alguns acontecimentos e do fim do ano para planejar uma proposta. Um dos fatos é aporte financeiro e comercial que vai receber nos últimos meses de 2020, que sempre estão acima da média, devido as festas de natal e ano novo. Outro fator é a chegada de novos patrocinadores por conta do mata-mata da Libertadores.



Com esse dinheiro entrando em caixa, a emissora de Sílvio Santos terá condições de fazer uma boa proposta pelos direitos da competição. Outro ponto é que a própria FERJ ainda não deu detalhes do Carioca do ano que vem. Ainda não existem definições de quantas datas o campeonato terá, mas a tendência é que sejam 16.