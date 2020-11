Gabigol Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Rio - Três meses após o começo do Brasileirão, a Série A vive o seu momento mais crítico em relação à Covid-19. Na última quarta-feira, havia 57 jogadores afastados por conta da doença. O número excede em 14 ao divulgado na última semana pelos clubes da elite do futebol nacional.

Publicidade

No momento, o Palmeiras é o clube que vem sendo mais afetado entre as equipes da Série A. Comandado por Abel Ferreira, o Verdão tem 15 jogadores contaminados pela Covid-19.

O Santos vem logo em seguida, bastante afetado pela doença. Além do técnico Cuca, que chegou a ser internado devido à Covid-19, são 11 jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus.

Publicidade

O terceiro clube com mais jogadores com o novo coronavírus é o Atlético-MG com oito jogadores infectados. O Vasco vem em seguida com sete. No momento, o Botafogo e o Flamengo não tem nenhum atleta com a doença, enquanto o Fluminense tem o peruano Fernando Pacheco.

Confira a lista dos jogadores com a doença:

Publicidade

Palmeiras: 15 (Jailson, Vinicius Silvestre, Gabriel Menino, Matías Viña, Luan, Alan Empereur, Benjamín Kuscevic, Danilo, Gustavo Scarpa, Quiñonez, Gabriel Silva, Rony, Gabriel Veron, Marino Hinestroza e Pedro Acacio);



Santos: 11 (João Paulo, Lucas Veríssimo, Madson, Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Alex, Alison, Sandry, Ângelo e Vladimir)



Publicidade

Atlético-MG: 8 (Alan Franco, Allan, Vargas, Victor, Réver, Guga, Savirino, Gabriel)



Vasco: 7 (Carlinhos, Miranda, Castan, Ribamar, Ulisses, Tiago Reis e Fellipe Bastos)



Publicidade

Coritiba: 4 (Ricardo Oliveira, Nathan, Henrique Vermudt e Ramón Martinez)



Fortaleza: 3 (Osvaldo, Yuri César e Paulão)



Publicidade

Inter: 3 (Daniel, Patrick e Nonato)



Ceará: 3 (Saulo, Gabriel Lacerda e André Luiz)



Publicidade

Corinthians: 2 (Jô e Mateus Vital)



Fluminense: 1 (Pacheco)



Publicidade