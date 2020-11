Após cumprir suspensão, Neymar retornou ao PSG contra o Reims AFP

Rio - Neymar está recuperado da lesão na coxa esquerda e deve voltar a campo na sexta-feira, quando o PSG encara o Mônaco, pelo Campeonato Francês. O atleta brasileiro já foi liberado pelo departamento médico do clube para ser reintegrado aos treinos.

"O Neymar não jogou com o Brasil (nas eliminatórias), está sem ritmo e assim precisamos ter cuidado. Vamos acelerar algumas situações de treinamento hoje com ele e estou confiante que ele vai jogar alguns minutos contra o Mônaco", avisou o treinador do PSG, Thomas Tuchel, em entrevista na tarde desta quinta-feira em Paris.



A entrevista do treinador foi um pouco depois do comunicado médico feito pelo clube parisiense informando a volta do camisa 10: "Neymar JR deu continuidade ao atendimento e aos treinamentos individualizados nos últimos dias conforme planejado, e espera-se retomar o treinamento em grupo hoje", avisou o clube.

Além de Neymar, Kylian Mbappé é outro retorno informado pelo treinador. O francês que também lesionou a coxa vinha sendo ausência no clube.

"É um bom estado de espírito do Mbappé. Estou contente e confiante com ele, que quer sempre jogar. Ele foi bem na seleção da França e estamos nos comunicando bem, sempre. Ele fez treinamento completo com a gente ontem e acho que está muito bem para jogar", avaliou Tuchel.