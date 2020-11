UFC 255 Reprodução

Rio - Os cinturões masculino e feminino da categoria peso-mosca (até 56,7kg) do UFC estarão em jogo no ‘UFC 255’, em duas lutas com a participação de brasileiros. Atual campeão, Deiveson Figueiredo defende pela primeira vez seu título diante do americano Alex Perez; enquanto Jennifer Maia, terceira no ranking da divisão, vai em busca de um título inédito para o Brasil contra a invicta Valentina Shevchenko, do Quirguistão.

O Combate transmite ao vivo o evento, que acontece em Las Vegas (EUA) neste sábado, dia 21, a partir das 20h.Além das duas disputas de cinturão, o ‘UFC 255’ coloca novamente frente a frente o brasileiro Maurício ‘Shogun’ Rua, ex-campeão da divisão dos meio-pesados (até 92,9kg), e o escocês Paul Craig. Os dois se reencontram praticamente um ano após o confronto que acabou empatado no ‘UFC São Paulo’. No card preliminar, a paranaense Ariane Lipski busca sua terceira vitória consecutiva na organização diante de Antonina Shevchenko, especialista em kickboxing e irmã mais velha da atual campeã Valentina.