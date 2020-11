Zagueiro brasileiro se envolveu em mais uma polêmica na carreira na briga com o espanhol Ceballos Divulgação/Arsenal

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 16:03 | Atualizado 19/11/2020 16:09

Londres - O histórico de polêmicas de David Luiz ganhou mais um episódio após o zagueiro chegar às vias de fato com com Dani Ceballos durante o treino do Arsenal, da Inglaterra. Durante o desentendimento, o brasileiro teria acertado um soco no rosto do espanhol, que deixou a atividade com o nariz sangrando, segundo o portal inglês 'The Athletic'.

O clima esquentou, mas os demais companheiros contiveram os brigões que foram para casa mais cedo. A confusão aconteceu na semana passada e foi descoberta nesta quinta-feira. Após o incidente, David Luiz e Ceballos tiveram uma longa conversa com o técnico Mikel Arteta e pediram desculpa pelo mau exemplo ao restante do grupo.

Publicidade

Com passagem pela seleção brasileira, David Luiz ficou marcado pela desastrosa atuação da goleada por 7 a 1 imposta pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.