Vinicius Junior festeja gol do Real AFP

Por Lance

Publicado 19/11/2020 20:30

Rio - O atacante Vini Jr., do Real Madrid, falou sobre a polêmica com o francês Karim Benzema em jogo da Liga dos Campeões. Em conversa com o lateral-esquerdo Mendy, o camisa 9 teria dito que o brasileiro "jogava contra o clube merengue". Em entrevista ao jornal "ABC", o ex-Flamengo minimizou o fato.



"Aquilo foi um ruído. Aquele ruído não é para mim. Entre os profissionais do futebol sabemos muito bem o que existe. Existem códigos que vocês (jornalistas) não conhecem. Karim e eu não somos apenas companheiros do mesmo time, que já é muito. Somos profissionais e conhecemos o terreno em que atuamos. A minha relação com a Karim é excelente", disse Vini Jr..



O camisa 20 do clube da capital espanhola também falou sobre seu estilo de jogo. Vini Jr. afirmou que gosta de jogar para frente e tem um estilo de drible, mas que desde que chegou ao Real Madrid trabalha para aprender algo a mais.



"Driblar está no meu sangue, é o meu estilo desde pequeno. Sempre gostei de futebol em velocidade e de procurar uma a uma as situações de passe ao companheiro. Quando cheguei ao Real Madrid sabia que teria que adicionar outras coisas a meu estilo", completou.