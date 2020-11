Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 17:32 | Atualizado 19/11/2020 17:32

São Paulo - O ex-jogador Neto ficou revoltado com a aglomeração de parte da toricda do São Paulo nos arredores do Morumbi antes da partida final contra o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. O time paulista venceu por 3 x 0 e está nas semifinais, onde enfrenta o Gremio.

No programa "Os Donos da Bola" desta quinta-feira, o ex-jogador, que já teve Covid-19, discordou da atitude dos torcedores tricolores.

Publicidade

"Todas essas pessoas podem levar a covid para a mamãe, para o papai. No futebol, o que nós estamos vendo é o absurdo do absurdo do absurdo. A gente não pode concordar com uma coisa dessa, independente do resultado. (...) A gente não pode achar que isso é normal".

A primeira partida da semifinal contra o tricolor gaúcho acontece no dia 23 de dezembro, enquanto o jogo de volta será no dia 30 de dezembro.