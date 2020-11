Mike Tyson AFP

Por O Dia

A lenda Mike Tyson volta aos ringues aos 54 anos para uma luta de exibição contra Roy Jones Jr no dia 28, em Los Angeles (EUA). O evento tem transmissão ao vivo e exclusiva no canal Combate e, na sequência, será exibida também na TV Globo. A partir deste domingo, dia 22, matérias especiais relembram a brilhante e conturbada trajetória de um dos maiores nomes do boxe internacional.



No ‘Esporte Espetacular’, o repórter Guilherme Roseguini viaja até a cidade de Catskill, a duas horas de Nova York (EUA), para conhecer a academia onde Tyson começou a lutar, entender mais sobre sua personalidade e mostrar a preparação para o luta do dia 28. “A matéria fala sobre essa viagem emocional de Mike Tyson. De como o treinador Constantine D'Amato consegue trazê-lo para o ringue, canalizando medo e raiva para o esporte, transformando-o em um campeão marcante dos pesos-pesados”, diz Roseguini.



Ainda no domingo, o ‘Fantástico’ mostra o que significa, do ponto de vista da ciência, disputar uma luta de boxe após os 50 anos. Mesmo os dois lutadores estando fisicamente em forma, existe uma questão: o cérebro humano, diferentemente do corpo, não consegue driblar a passagem do tempo, ficando mais suscetível aos golpes.



O aquecimento para a luta segue no ge.globo, que publica, a partir de segunda-feira, dia 23, uma lista com dez curiosidades sobre a carreira de Mike Tyson; e uma enquete com os cinco maiores nocautes do ex-campeão dos pesos-pesados, para que o público vote no seu preferido. Na terça-feira, dia 24, o canal Combate exibe o “Especial Combate: Mike Tyson x Roy Jones Jr”, uma viagem pela carreira das duas lendas do boxe por meio de depoimentos de esportistas e personalidades. O programa vai ao ar também no SporTV2 na quinta-feira, dia 26, às 20h30.