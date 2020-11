Substituto de Eduardo Coudet, Abelão não teve um recomeço animador em sua sétima passagem pelo Inter Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:18 | Atualizado 20/11/2020 13:20

Rio - O Inter divulgou no começo da tarde desta sexta-feira que o técnico Abel Braga testou positivo para covid-19. Com isso, o técnico não poderá comandar o Colorado contra o Fluminense, às 18h15 de domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Publicidade

De acordo com uma nota divulgada pelo clube, o profissional já cumpre isolamento, está em boas condições de saúde e assintomático. Ele será substituído pelos auxiliares Leomir de Souza e Osmar Loss.