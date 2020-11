Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 14:36 | Atualizado 20/11/2020 16:21

Rio - O apresentador Neto ficou revoltado com a morte de um homem negro na última noite em um supermercado no Rio Grande do Sul. O ex-jogador criticou os agressores e afirmou que o Brasil é racista.

"Eu nunca encarei as pessoas de uma forma diferente. Eu nunca vi o Edílson diferente de mim. O Pelé, sim, porque é gênio. Nunca encarei uma pessoa negra... No meu coração, nunca teve isso. Aí um vagabundo, safado, lá em Porto Alegre, vai e mata o menino. 'Mas é terceirizado. É não sei o quê...'... As desculpas são muitas. Aí que eu mostro que esse é um país de preconceito, racista. Não vi nenhum político falar sobre isso", detonou Neto no programa "Os Donos da Bola".

Publicidade

"Esse país é racista! Só ver o que aconteceu num supermercado como esse, francês. Fora os outros. Fora quem mora na comunidade, que não tem escola, que não tem esgoto", completou.

João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, morreu na noite da última quinta-feira após ser agredido por um segurança e por um PM temporário, fora de serviço, no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, às vésperas do feriado da Consciência Negra.