Abel Ferreira, técnico do Palmeiras Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 15:23 | Atualizado 20/11/2020 15:30

Rio - Os números de jogadores infectados por Covid-19 entre jogadores que estão na Série A do Campeonato Brasileiro não para de subir. Até o momento, já 62 atletas afastados em decorrência do novo coronavírus. Na última semana, eram 43.

Até quinta-feira, o número era de 58, mas nesta sexta, o Palmeiras confirmou mais cinco casos e fez a lista subir. O Alviverde no momento é o time com mais infectados, são 18 atletas. Dos 20 clubes da Série A, metade tem jogadores infectados no momento.

O Santos vem logo atrás, com nove jogadores, além do técnico Cuca, que chegou a ser internado por causa da doença, mas recebeu alta na última segunda. Fechando o "top 3", tem o Atlético-MG, com oito jogadores e o treinador Jorge Sampaoli.

CONFIRA A LISTA DE JOGADORES INFECTADOS:



Palmeiras: 18 (Raphael Veiga, Willian, Aníbal, Breno Lopes, Alan, Jailson, Vinicius Silvestre, Matías Viña, Alan Empereur, Benjamín Kuscevic, Danilo, Gustavo Scarpa, Quiñonez, Gabriel Silva, Rony, Gabriel Veron, Marino Hinestroza e Pedro Acacio);

Santos: 9 (Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Alex, Alison, Sandry, Ângelo, Vladimir e Luan Peres);

Atlético-MG: 8 (Alan Franco, Allan, Vargas, Victor, Réver, Guga, Sávio, Gabriel);

Vasco: 7 (Benítez, Carlinhos, Ribamar, Ulisses, Tiago Reis, Fellipe Bastos e Talles Magno);

Coritiba: 4 (Ricardo Oliveira, Nathan, Henrique Vermudt e Ramón Martinez);

Fluminense: 4 (Egídio, Michel Araújo, Nino e Pacheco);

Fortaleza: 3 (Osvaldo, Yuri César e Paulão);

Ceará: 3 (Saulo, Gabriel Lacerda e André Luiz);

Corinthians: 3 (Jemerson, Jô e Mateus Vital);

Inter: 1 (Daniel);