Porto Alegre - A torcida do Grêmio ganhou mais uma notícia positiva nesta sexta-feira. Depois de algumas semanas de negociação, o Tricolor acertou a permanência de Renato Gaúcho até fevereiro de 2021, quando encerra a atual temporada.

Inicialmente, a informação foi divulgada pelo UOL, mas a reportagem também teve a confirmação do vínculo. O Tricolor deve informar nos próximos dias de maneira oficial.

No comando do Grêmio desde a temporada 2016, Portaluppi coleciona taças com o time gaúcho. Nesta temporada, o time já faturou o estadual e está nas oitavas de final da Libertadores, semi da Copa do Brasil e no G-6 do Campeonato Brasileiro.

Apesar do bom momento dentro de campo, ainda não é certo que Renato Gaúcho permaneça no clube após fevereiro. Para que isso ocorra, o desempenho dentro de campo será fundamental para a decisão do clube e treinador.