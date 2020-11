Maxi Biancucchi Divulgação

Por Lance

Rio - Depois de alguns dias em “silêncio”, José Luis Chilavert resolveu aparecer nas redes sociais. Como não poderia ser diferente, o tema da sua presença nas redes foi uma briga. O alvo é Maxi Biancucchi, primo de Messi e ex-jogador do Flamengo.



Após a rodada das Eliminatórias, Maxi entrou no Twitter e polemizou com a seguinte postagem: “Que complexo ser treinador de futebol e ainda mais da seleção. Fico analisando as pessoas que nunca jogaram nada criticando nas redes. O futebol é apaixonante, mas é preciso saber de tática”.