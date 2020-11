Pelé autografa camisa para Presidente Jair Bolsonaro Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 20/11/2020 18:40

Santos - Fã de futebol, o presidente Jair Bolsonaro agora tem um item especial na sua coleção de camisas. O chefe do executivo foi homenageado por Pelé, o Rei do Futebol, com uma camisa histórica do Santos autografada.

Na imagem divulgada por Bolsonaro em suas redes sociais, é possível visualizar uma mensagem escrita por Pelé. "Ao Pres. Bolsonaro, com abraço, Edson Pelé". O lendário ex-jogador, que completou 80 anos em outubro, posou sorridente em uma foto com a histórica peça em mãos. O presidente agradeceu ao ex-jogador e desejou "bom dia" a seus seguidores.

Bolsonaro tem o costume de aparecer em suas "lives" vestindo camisas de futebol. Além disso, costuma aparecer em jogos, como já aconteceu uma vez em uma partida do Santos na Vila Belmiro, em 2019, e em algumas situações até declara apoio a alguns clubes.