Publicado 20/11/2020 19:22

França - No retorno de Neymar e de Mbappé, o PSG foi derrotado de virada pelo Monaco por 3 a 2 pelo Campeonato Francês. O francês começou a partida, enquanto o brasileiro entrou no segundo tempo, quando a sua equipe vencia por 2 a 1.



O PSG começou bem o jogo e parecia que conseguiria uma vitória com boa atuação de Mbappé. O atacante francês marcou duas vezes e abriu boa vantagem para a equipe de Paris. No entanto as coisas mudaram no segundo tempo.

Volland diminuiu. Neymar entrou em campo, quando o jogo estava 2 a 1. Porém, o Monaco empatou logo depois, novamente com Volland. Antes do fim, Fàbregas converteu penalidade e virou o jogo para os donos da casa.

Com o resultado, o Monaco chegou a 20 pontos na tabela, e avança para vice-liderança. O PSG, por sua vez, ficou com 24 pontos e segue na liderança. Na próxima rodada o Monaco enfrenta o Nîmes em jogo marcado para 29 de novembro de 2020, às 11h, no Louis II, em Mônaco, enquanto o PSG encara o Bordeaux no Parc des Princes, em Paris, no sábado (28) às 17h.