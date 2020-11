Palmeiras e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Lucas Merçon / fluminense

Por MH

Publicado 21/11/2020 14:46 | Atualizado 21/11/2020 15:21

São Paulo - O Palmeiras tem no momento 17 jogadores afastados em decorrência do novo coronavírus e mesmo assim não cogitou pedir o adiamento da partida deste sábado contra o Goiás. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão.

O surto de Covid-19 afetou seriamente o clube nos últimos dias. Na última quarta-feira, enfrentou o Ceará pela Copa do Brasil com 15 desfalques por conta da doença. E novamente, a diretoria não considerou pedir o adiamento da partida.

O motivo disto é que a diretoria Alviverde acredita que o protocolo aprovado pelas equipes, junto a CBF, deve ser respeitado, até para haver uma isonomia entre os clubes participantes das competições. Pedir para que a partida seja adiada seria ir contra algo que a Academia concordou antes do retorno do futebol.

Os dirigentes do Palmeiras querem manter a coêrencia quanto a isso, tendo em vista que a posição do clube foi entrar em campo contra o Flamengo, que cerca de dois meses atrás, sofreu com a mesma situação e tinha poucos jogadores à disposição.

A postura do Palmeiras é de enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia e se virar da maneira que dá, até que o surto no clube passe. Internamente, avalia-se que a comissão técnica de Abel Ferreira tem agido bem quanto a isso, já que ainda não perdeu nenhum jogo mesmo com os desfalques.

Juntando os lesionados e suspensos, além dos que testaram positivo para Covid, o Palmeiras vai para o jogo contra o Goiás com 21 desfalques, neste sábado, às 21h, pelo Brasileirão.