Atacante Hyuri é apresentado como novo reforço do CRB para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro Divulgação

Por O Dia

Rio - O CRB anunciou mais um reforço para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o clube alagoano confirmou a contratação do atacante Hyuri, que estava no Atlético-GO.

Publicidade

"Mais um reforço para o Maior de Alagoas. O Galo acertou a contratação do atacante Hyuri. Hyuri chega para fortalecer ainda mais o setor ofensivo do Galo", postou o clube.



Mais um reforço para o #MaiorDeAlagoas



O Galo acertou a contratação do atacante Hyuri.



Hyuri chega para fortalecer ainda mais o setor ofensivo do GALO! pic.twitter.com/3OmpgqiQSi — CRB (@CRBoficial) November 20, 2020

Publicidade

Aos 29 anos, Hyuri já passou por grandes clubes do futebol brasileiro como Botafogo, Atlético-MG, Ceará, Ponte Preta e Sport. Na atual temporada, o jogador estava no Atlético-GO, onde disputou 24 jogos e marcou apenas dois gols.