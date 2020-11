Narrador Gustavo Villani João Miguel Junior/TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 11:58 | Atualizado 22/11/2020 12:01

Rio - O narrador Gustavo Villani falou sobre como a pandemia do coronavírus tem afetado o Campeonato Brasileiro. No programa "Troca de Passes" deste sábado, após comandar a transmissão da derrota do Palmeiras para o Goiás, o locutor não quis analisar o jogo, o qual classificou como uma partida envolvendo um "catadão" do time paulista.

O Palmeiras viajou para Goiânia tendo 22 desfalques, sendo 18 deles por Covid-19. O técnico Abel Ferreira ainda viu o lateral Mayke ser expulso no primeiro tempo. O gol da vitória dos donos da casa foi marcado pelo volante Miguel.

"Eu já estou meio arrebentado. Cara, não tem isonomia de disputa, não tem Campeonato. Vou falar o quê? Que o Palmeiras perdeu o jogo? O Goiás está na dele, ganhou, jogava em casa, com um a mais desde os 37 do primeiro tempo... Agora, o Palmeiras, que não perdia há nove jogos, veio desse jeito, um catadão. 'Tem jogo, tô passando aí na sua casa. Arruma a chuteira'. É um time que não treina junto, uma molecada pela primeira vez no time de cima, uma pressão enorme", falou Villani no programa do SporTV.



"Já não tem torcida, repórter, tudo muito limitado, e mais ainda para eles em campo. Então, hoje eu vou deixar para o Lino, porque não tem análise, não tem lógica, não tem argumento. O Palmeiras tem um grupo de 31 jogadores e foi para Goiânia com 13. Isso é bizarro, desumano", completou.

Villani ainda citou outros clubes que sofreram os efeitos da pandemia, como Santos, Vasco, Atlético-MG e o próprio Goiás.



"O Goiás foi a vítima da primeira rodada. O Palmeiras é a vítima da 22ª, mas semana passada foi o Santos. O Vasco também está arrebentado para pegar o São Paulo. O Galo... Que Campeonato é esse? Eu me sinto um batedor de carimbo, porque me divertir mesmo, prestar atenção na análise tática e técnica dos meus colegas, não dá, fica tudo muito comprometido. É o que tem. A gente está cumprindo com compromissos do futebol. Agora, bola mesmo, não tem. Ela está pequenininha, e não dá nem para cobrar dos caras", afirmou.