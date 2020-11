Robson Oliveira, motorista do volante Fernando, foi preso na Rússia e é acusado de tráfico de drogas Reprodução

Por iG

Publicado 22/11/2020 12:51 | Atualizado 22/11/2020 17:46

Rússia - O motorista Robson Nascimento de Oliveira, preso há um ano e oito meses na Rússia por entrar no país com um remédio para o sogro do jogador Fernando , ex-seleção brasileira e que na época atuava no Spartak Moscou, deve ter seu caso resolvido nos próximos dias. Em outubro, o governo brasileiro chegou a enviar uma carta a Putin pedindo a soltura do motorista. De acordo com informações da revista "Época", o presidente russo, Vladimir Putin, sinalizou com a resolução do caso e com a saída do motorista.

Na última terça-feira, Robson que está preso na Unidade Penal de Kashira, a 110 km de Moscou, passou por mais uma audiência. Após os diálogos entre os países, a expectativa agora é que Oliveira seja julgado mais uma vez e transferido para o Brasil após a sentença.

Robson Oliveira foi contratado pelo jogador Fernando para levar medicamentos ao seu sogro. Ao chegar no país, descobriu que os medicamentos eram proibidos no país e foi preso. Ele não contou com o auxílio do atleta, que se transferiu para a China pouco depois de sua prisão.

Os advogados do brasileiro lutavam para que ele fosse julgado ainda esse ano, para que retornar ao Brasil em liberdade, ou para cumprir pena em seu país de origem.