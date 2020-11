Players gather as Barcelona's Spanish defender Gerard Pique (bottom) receives medical attention during the Spanish League football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on November 21, 2020. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Espanha - O departamento médico do Barcelona confirmou neste domingo mais uma lesão grave no elenco. Trata-se do zagueiro e capitão Gerard Piqué, que teve uma torção no ligamento lateral interno do joelho direito. O jogador se machucou na derrota para o Atlético de Madrid, no sábado, em Madri, pelo Campeonato Espanhol. Ao cortar uma bola, Correa caiu em cima da perna de Piqué e a articulação do joelho pareceu girar para trás.

"Os exames realizados neste domingo no jogador Gerard Piqué diagnosticaram uma torção de grau 3 no ligamento lateral interno do joelho direito e também lesão parcial do ligamento cruzado anterior. É uma baixa e sua situação será analisada nos próximos dias", informou o Barcelona em um comunicado oficial, sem confirmar se será necessário uma cirurgia.

A situação de Sergi Roberto é menos complicada, mas ainda preocupante. O jogador, que atua no meio de campo, na lateral direita e até mesmo na zaga, teve uma ruptura no reto femoral da coxa direita. No caso dele, o Barcelona informou que o atleta deverá ser desfalque por cerca de dois meses.

Piqué e Sergi Roberto são nomes a mais na lista de machucados do elenco comandado pelo técnico holandês Ronald Koeman. Além deles, Ronald Araújo, Sergio Busquets, Ansu Fati e Umtiti são outros atletas indisponíveis para jogo.

Depois da derrota no clássico para o Atlético de Madrid, o Barcelona volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Líder do Grupo G com nove pontos, após três rodadas, o time espanhol joga nesta terça-feira contra o Dínamo de Kiev, na Ucrânia. Uma vitória assegurará matematicamente a classificação antecipada às oitavas de final.