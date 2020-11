Real Sociedad venceu mais uma AFP

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 14:42 | Atualizado 22/11/2020 14:55

Espanha - Em uma rodada com empate do Real Madrid e derrota do Barcelona, a Real Sociedad não deu bobeira, venceu mais uma e segue na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe do País Basco derrotou o Cádiz por 1 a 0 fora de casa em partida disputada neste domingo.

O único gol da partida aconteceu apenas no segundo tempo. Aos 21 minutos, Isak aproveitou ótimo cruzamento de Januzaj e cabeceou para decidir o duelo para os vistiantes.

A Real Sociedad foi superior desde o início, visto que liderou quase todas as estatísticas. Os visitantes finalizaram 14 vezes, sendo quatro em direção ao gol, enquanto que os donos da casa, arremataram apenas duas vezes, nenhuma à meta adversária. O time basco chegou a ter mais de 70% de posse de bola e dominou o rival.



Pela insistência, a Real Sociedad foi premiada no segundo tempo. O triunfo foi conquistado com gol de Alexander Isak, aos 21 minutos. O meio-campista belga Januzaj cruzou da direita na cabeça do atacante sueco, que não perdoou.

Com a vitória, a Real Sociedad chegou a 23 pontos, três a mais que o Atlético de Madrid, que tem dois jogos a menos. O próximo compromisso do time do brasileiro Willian José será contra o AZ, da Holanda, pela Liga Europa. Já o Cádiz, ficou em sexto lugar com 14 pontos. O adversário na próxima rodada da La Liga será o Elche.