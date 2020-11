Por O Dia

Rio - O ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande se emocionou ao comentar a morte de Diego Maradona. Em participação no programa "Jornal Hoje", Casão se disse bastante triste com a partida do ex-jogador, que morreu nesta quarta-feira aos 60 anos.

"Estou bem chocado. Está muito difícil esse ano. Joguei na mesma época que ele na Itália, sempre me tratou muito bem. Sempre me preocupei com a dependência química dele. Sempre fiquei revoltado, por que quem está ao redor via que ele estava no fundo do poço e ninguém fazia nada pra evitar isso? Fico chocado com a perda de um grande jogador e também por ser um dependente químico. Fico sempre muito triste quando morre um dependente químico", afirmou Casagrande.