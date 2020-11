Apesar da rivalidade alimentada no futebol, Pelè e Maradona tiveram sólida amizade Reprodução/Instagram

Santos - Pelé ou Maradona? A inevitável comparação sempre levava a mesma pergunta eternizada no mundo da bola e contribuiu como como combustível para a rivalidade entre Brasil e Argentina pela hegemonia no futebol. Rei para os brasileiros, Pelé, considerado o melhor jogador de todos os tempos, deixou a coroa de lado, por um momento, e se permitiu chorar a morte do amigo Diego Maradona, venerado com um deus na Argentina.

"Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu", disse Pelé, via redes sociais.

Curiosamente, as duas maiores lendas do futebol sul-americano comemoraram mais um ano de vida em outubro. No dia 23, Pelé completou 80 anos e, no dia 30, o brasileiro parabenizou Dom Diego pelo aniversário de 60 anos.

Três dias depois, o argentino foi hospitalizado numa clínica em La Plata, província de Buenos Aires, e no início de novembro foi submetido a uma cirurgia para drenar uma pequena hemorragia no cérebro. Maradona recebeu alta no dia 12 de novembro e se recuperava em sua casa em Tigres. Durante o tratamento, o 'Pibe de Oro' apresentou sintomas de abstinência e quis deixar o hospital.

Após uma parada cardiorrespiratória, Maradona teve a morte confirmada nesta quarta-feira, aos 60 anos.