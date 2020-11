Jornais do mundo estampam homenagens a Maradona Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 10:29 | Atualizado 26/11/2020 10:40

Rio - A morte de Diego Maradona na última quarta-feira fez com que muitos jornais impressos desta quinta-feira amanhecessem com homenagens ao ídolo argentino. Isso aconteceu em países da América do Sul, mas também no continente europeu.

Além do Clarín, o La Nacion, também da Argentina estampou uma edição com homenagens ao craque. O italiano Corrielle Della Sera também exibiu uma grande foto de Maradona em sua capa. O mesmo fez o "La Reppublica", do mesmo país.

Na Espanha, o El País se referiu ao craque como 'um deus do futebol". O jornal britânico "The Guardian" exibiu uma foto de Diego e uma frase de homenagem que Pelé escreveu para o argentino, após a confirmação da sua morte.

Por fim, o jornal português "Público" chamou Maradona de "deus imperfeito" e exibiu a imagem de Diego Maradona com a taça da Copa do Mundo de 1986 em suas mãos.