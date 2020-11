Rivais no clássico entre Brasil e Argentina, Zico e Maradona se tornaram amigos na passagem pela Itália Reprodução

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo e contemporâneo de Diego Maradona, Zico prestou homenagens ao ídolo argentino. Em vídeo divulgado em seu canal no YouTube, o Galinho se referiu ao craque como o "maior da sua geração".

"Um dia muito triste para quem ama o futebol, como eu. A perda do meu grande amigo Diego Maradona. A gente sempre foi rival, mas isso ficou dentro do campo. A gente tinha uma relação muito boa. Sempre digo que foi o maior da minha geração", disse Zico.

Zico também relembrou alguns momentos que viveu ao lado de Maradona, sempre em ocasiões especiais. "Sempre me deliciei vendo jogadas fantásticas dele onde ele jogou. Muito generoso. Quando o convidamos para o jogo das estrelas, ele veio. Já tinha vindo na minha volta para o Flamengo. Depois, fez a minha alegria nesse amistoso. Alegria dos meus filhos", afirmou.

O ídolo do Flamengo afirmou que conversou algumas vezes com Maradona e o aconselhou em relação ao seu estilo de vida. Zico lamentou que o argentino tenha passado por tantos problemas e ponderou que esta é uma perda muito grande.



"Passou por muitos problemas fora do campo, a gente se encontrou muitas vezes, eu sempre falava para ele tentar mudar um pouco a vida dele, mas cada um sabe seus passos. Foi uma perda muito grande", completou.