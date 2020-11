Diego Maradona e Rocío Oliva Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 11:01

Argentina - A ex-namorada de Diego Maradona, Rocío Oliva, afirmou ter sido barrada pela ex-mulher do ídolo argentino, Claudia Villafañe, de comparecer a um velório íntimo com familiares e amigos do ex-jogador. As informações são do jornal argentino "Clarín".

"Estou aguardando a autorização de Claudia [Villafañe, ex-esposa de Maradona]", disse Rocío, às 4h22 (horário local), após ser impedida por seguranças de entrar no velório na Casa Rosada, sede do governo argentino na capital Buenos Aires.

Depois disso, a ex-namorada de Diego Maradona foi orientada por um segurança a voltar às 7h, quando o velório foi aberto ao público. "Dizem que Claudia não quer que eu entre e ela diz que não tem nada a ver com isso", acrescentou Rocío à emissora Todo Noticias.



"Me dói que não me deixem entrar. Fazem mal ao Diego ao não me deixarem entrar. Sou a última mulher de Diego, ninguém entende. Fui a única mulher que Diego queria ver. Eles vão pagar por todo o mal que fazem", afirmou a ex-namorada.

Diego Maradona e Rocío Oliva se relacionaram por seis anos. O namoro dos dois terminou no começo de 2019.