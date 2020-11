Jorge Jesus DIVULGAÇÃO / BENFICA

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 15:51

Rio - Fora dos cinco finalistas do prêmio da Fifa de melhor treinador da temporada, Jorge Jesus quase passou sem lembranças entre aqueles que votaram na premiação. O ex-comandante do Flamengo, campeão Brasileiro e da Libertadores, recebeu apenas um voto como terceiro lugar na relação. As informações são do por portal "UOL".

Apesar da grande campanha comandando o Flamengo, entre as temporadas de 2019 e 2020, o treinador vive um começo de altos e baixos no Benfica. A equipe lusitana teve como a maior decepção a eliminação na fase embrionária da Liga dos Campeões.



Os cinco nomes lembrados foram: Hans-Dieter Flick (Treinador do Bayern), Marcelo Bielsa (Treinador do Leeds United), Julen Lopetegui (Treinador do Sevilla), Zinedine Zidane (Treinador do Real Madrid) e Jürgen Klopp (Treinador do Liverpool). Nenhum deles dirigiu algum clube fora da Europa na última temporada.