Alejandro Sabella AFP

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 11:46 | Atualizado 26/11/2020 11:47

Argentina - Treinador da seleção argentina na Copa do Mundo de 2014, Alejandro Sabella, foi internado com urgência na última quarta-feira. De acordo com informações do jornal "Tyc Sports", ele teria se afetado emocionalmente depois de saber da morte de Diego Maradona.

LEIA MAIS: Confira mais imagens do velório de Diego Maradona



O argentino, de 66 anos, sofre com problemas cardíacos. Alejandro Sabella está no Instituto Cardiovascular de Buenos Aires e, no momento, não há mais detalhes sobre seu estado de saúde.

O argentino, de 66 anos, sofre com problemas cardíacos. Alejandro Sabella está no Instituto Cardiovascular de Buenos Aires e, no momento, não há mais detalhes sobre seu estado de saúde.

Publicidade

O ex-treinador comandou a Argentina na Copa do Mundo de 2014. A seleção ficou com o vice-campeonato, perdendo a final contra o Alemanha, no Maracanã. Na Copa do Mundo de 2010, a Argentina foi comandada por Diego Maradona.