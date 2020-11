Filho de Maradona não pôde ir ao velório do pai Reprodução

Publicado 26/11/2020 12:39 | Atualizado 26/11/2020 12:47

Rio - Diego Maradona Junior, filho do ídolo argentino Diego Maradona, não pode comparecer ao velório do pai, que acontece nesta quinta-feira, na Casa Rosada. O rapaz, que está na Itália, está se recuperando da Covid-19 e não pôde retornar à Argentina. Ele soube da morte do pai pela TV.

"Vocês podem imaginar como estou, como me sinto. Quis ir embora e tentei sair. Disse logo: 'Tenho que correr para os braços do meu pai”, disse o filho de Maradona ao diário "Corriere dello Sport".

“O primeiro pensamento foi ir embora imediatamente mas os meus pulmões não aguentariam no avião: saí do hospital mas vou esperar alguns dias antes de lhe dar o último beijo”, explicou Junior, que até dias atrás respirava com ajuda de um aparelho.

Nas redes sociais, Diego Maradona Junior também prestou uma homenagem ao pai e escreveu: “O capitão do meu coração nunca morrerá”.