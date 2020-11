Velório de Maradona começou em Buenos Aires AFP

Argentina - Ídolo do futebol, Diego Maradona sofreu um infarto enquanto dormia e acabou não resistiu. Esse é o resultado preliminar da autópsia feita no corpo do ídolo argentino. As informações foram divulgadas pelo jornal local "La Nación".

Aos 60 anos, Maradona morreu na última quarta-feira na Argentina. De acordo com a publicação, ele sofreu uma "insuficiência cardíaca aguda, congestiva e crônica", o que gerou um acúmulo anormal de líquido no pulmão. O jornal afirma que a conclusão do laudo foi confirmada por cerca de cinco especialistas entre "médicos peritos oficiais e um perito da família". A autópsia foi realizada no hospital de San Fernando.

Ainda há exames toxicológicos que vão poder revelar em uma semana se houve a ingestão de remédios, drogas ilícitas ou álcool por parte do ex-jogador. Diego Maradona está sendo velado em Buenos Aires nesta quinta-feira.

O advogado do ídolo, Matias Morla usou as redes sociais nesta quinta-feira para reclamar da demora no socorro por parte do serviço de saúde da Argentina ao ex-craque no final da manhã de quarta. Em um comunicado oficial, ele disse que também que é "inexplicável" que Maradona não tenha tido atenção durante 12 horas do pessoal destinado a cuidar dele. Ele disse que vai pedir que seja aberta uma investigação.