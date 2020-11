Maradona Reprodução Twitter

Publicado 26/11/2020 13:06

Rio - Após a derrota para o Porto por 2 a 0 pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, o técnico do Olympique de Marselha concedeu entrevista coletiva e se mostrou impactado pela morte de Maradona. Além de ressaltar a genialidade do ex-jogador, André Villas-Boas sugeriu à Fifa uma homenagem ao craque: a exclusão da camisa 10 de todas as competições.

"Eu gostaria que a Fifa aposentasse a camisa 10 em todas as competições, para todos os times. Seria a melhor homenagem que poderíamos prestar a ele. É uma perda incrível para o mundo do futebol. Era um gênio", disse o técnico português.





Tal homenagem, no entanto, não seria simples, já que a Fifa exige em suas competições que seja usada a numeração de 1 a 23. A entidade, inclusive, já anunciara anteriormente que não autorizaria a eventual pretensão da seleção argentina de não utilizar o número 10 em competições oficiais.