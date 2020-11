Casagrande Reprodução

Rio - O comentarista Walter Casagrande voltou a falar sobre a morte do craque Diego Maradona. Durante o "Globo Esporte" desta quinta-feira, o ex-atacante relembrou sua relação com o ídolo argentino e afirmou que a morte dele é como "um espelho" para quem luta contra a dependência química.

"Eu sou da geração do Maradona, joguei seis anos na Itália contra o Maradona, o irmão dele jogou comigo, ele até falou para eu cuidar do garoto. Tinha uma relação ótima com ele. Super humilde, respeitoso com os outros jogadores. Apesar de saber que era um gênio, era respeitoso com os outros", disse Casão.

"Mas tem a parte da dependência química. Os dependentes químicos que me viram e estão vendo agora, entendem o que eu estou falando. É a identificação. As pessoas que não são dependentes químicas olham a morte do Maradona e só veem o gênio da bola. Sabem, lógico, da destruição humana, mas o dependente químico se identifica. Quando você se identifica, você se vê. É espelho. Quando você vê no espelho um cara morto, poderia ser você. É muito duro você olhar para uma coisa que poderia ter sido com você", completou.