Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 16:18

Rio - O craque Diego Maradona queria ser embalsamado. Segundo o jornal Tyc Sports, o ídolo argentino, com medo da morte e do que aconteceria com seu corpo, deixou um documento assinado no qual manifesta seu desejo.

Caso o pedido de Maradona seja atendido, seu corpo será preservado e poderá até ser exposto. Familiares e amigos, no entanto, não quiseram comentar sobre a possibilidade.

Na Argentina, isso aconteceu com os corpos do ex-presidente Juan Domingo Perón e de sua esposa, a atriz Eva Perón. Outro caso conhecido de embalsamento é o do revolucionário Vladmir Lênin, que tem seu corpo exposto até hoje em Moscou.

Maradona morreu na última quarta-feira, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires. O velório acontece nesta quinta-feira, na Casa Rosada, e reúne milhares de fãs.