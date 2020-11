Natalia Guitler Divulgação

Rio - Aos 33 anos, a carioca Natalia Guitler é referência mundial da mulher no esporte. Unindo a paixão pelas praias à habilidade com a bola nos pés, pernas e cabeça, se tornou uma das principais jogadoras de futevôlei e a única mulher campeã em teqball, no mundo. O primeiro contato com o esporte ocorreu na infância. A caçula de três irmãos homens, trocou as bonecas pela bola. Começou a brincar com os irmãos na quadra do prédio e transformou o hobby em

Inicialmente desenvolveu a habilidade no tênis. Como jogadora profissional, dos 16 anos aos 21 anos, participou de grandes campeonatos nacionais. Mudou-se para a Argentina, disputando torneios mundiais. Em 2008, deixou as quadras de tênis, devido uma lesão na tíbia. De volta ao Rio de Janeiro, se dedicou aos estudos, formanda em administração e pós graduada em marketing esportivo.



Aos 19 anos, foi apresentada ao futevôlei por um de seus irmãos. A rotina nas praias foi ganhando mais espaço e Natalia descobriu uma nova paixão na área esportiva. A modalidade, que nem faz parte do programa Olímpico, transformou sua vida. Treinando em praia, na Barra da Tijuca, estava determinada a formar uma carreira e ter renda através deste esporte, se profissionalizando aos 23 anos. Ao colocar em prática os aprendizados da pós em marketing esportivo, criou projetos visando o crescimento do

Natalia se reinventou e ganhou fama nas areias. Seu talento atraiu atenção de consagrados atletas do futebol, como Neymar, Romário, Falcão e Ronaldinho Gaúcho, que se tornou um de seus maiores apoiadores. “São 10 anos de amizade. É gratificante ter esse reconhecimento e, diversas vezes, jogar futevôlei com grandes nomes do futebol, que se tornaram meus amigos”, conta.



Muito incentivada pelos craques, iniciou competições profissionalmente. Manteve o foco, quebrando preconceitos da mulher na disputa de campeonatos ao redor do mundo, conquistou admiração e respeito do público que acompanha a modalidade. Atuando há dez anos como profissional, brasileira

Representando o país, conquistou três títulos de Rainha da Praia, vitórias em seis edições do Campeonato Brasileiro de futevôlei e etapas mundiais. Faz dupla nas quadras com a jogadora Bianca Hiemer. Visando propagar o esporte no Brasil, Natalia desenvolveu clínicas de futevôlei e futmesa. Ao lado de Bianca, faz apresentações para ensinar a técnica a todos que se inspiram nas duas atletas. Também cria conteúdo online, em constante atualização, nas duas modalidades.



FUTMESA



O teqball, popularmente conhecido como futmesa, é a mais recente descoberta da atleta, em visita à casa do amigo Ronaldinho Gaúcho. Natalia Guitler se tornou uma das pioneiras da modalidade, que nasceu há cinco anos, na Hungria. Em 2018, chegou à quarta colocação em torneio realizado na França. Única mulher na disputa, competiu em dupla com Marcos Vieira, na categoria mista. Natalia visa inserir as mulheres na modalidade, já que ainda não há categoria feminina. Em 2019, conquistou o Campeonato Mundial na Hungria, se tornando a primeira mulher campeã do mundo em teqball.



REDES SOCIAIS



A atleta ganhou destaque na internet em um vídeo que viralizou enfrentando (e vencendo) Neymar em disputa de futmesa. Com forte engajamento, a habilidade da jogadora ganhou destaque, unindo talento à beleza. Através das redes sociais, mostra diariamente sua rotina esportiva, cuidados de beleza e fortes mensagens, visando motivar homens e mulheres a conquistar seus objetivos.



O life style também é destaque nas redes da atleta. Sempre muito vaidosa, eleva a autoestima dos seguidores com dicas de saúde, bem-estar, gastronomia, moda e educação. No Instagram, compartilha para quase 2 milhões de seguidores as conquistas da carreira e momentos de lazer, ao lado dos amigos. Registra aproximadamente 16 milhões de impressões. Também desenvolve conteúdo interativo no TikTok, para mais de 2,4 milhões de pessoas. No YouTube, produção de vídeos e momentos relevantes

Em palestras, Natalia Guitler também mostra como vencer barreiras. Usando sua história como referência, conta como driblou o preconceito, suas limitações e conquistou respeito. A positividade, disciplina, comprometimento e perseverança são pilares presentes diariamente na vida da atleta. Com isso, inspira as pessoas a conquistarem seus objetivos e abre novos caminhos para o reconhecimento