Maradona e Verón se desentenderam na Copa de 2010

Rio - A morte de Diego Maradona segue rendendo diversas homenagens ao craque. Antigo desafeto do craque, Juan Sebastián Verón, que atuou ao seu lado no Boca Juniors e anos depois foi seu jogador na seleção argentina, deixou de lado qualquer rixa e exaltou os feitos de Don Diego no futebol.

"Nos inspirou, nos fez felizes... Dividimos, não importa o que passou. Somente hoje te digo obrigado. Descanse onde estiver", escreveu Verón em uma postagem no Instagram.

Maradona e Verón tiveram problemas no ciclo da seleção argentina na Copa de 2010. O atrito ficou exposto quando, em 2016, durante um amistoso beneficente, ambos discutiram dentro de campo.

"Verón me traiu, não quero saber de nada com ele, nem com seu pai", disse Maradona na ocasião.